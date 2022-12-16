В Севастополе число умерших от ковида достигло 2,5 тысяч

Число севастопольцев, умерших от ковида достигло 2,5 тысяч человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», если в ноябре почти половина дней обошлась без летальных исходов, то в декабре ситуацию позитивной пока не назовешь. Ни одной смерти не было зафиксировано только со 2 по 4 декабря, и с тех пор об умерших сообщают ежедневно.
За минувшие сутки умер еще один человек. Таким образом, общее число жертв коронавируса за весь период эпидемии достигло 2,5 тысяч.
Севастополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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