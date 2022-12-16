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Пятница, 16 декабря 2022, 09:38 мск

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В Севастополе число умерших от ковида достигло 2,5 тысяч

Число севастопольцев, умерших от ковида достигло 2,5 тысяч человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если в ноябре почти половина дней обошлась без летальных исходов, то в декабре ситуацию позитивной пока не назовешь. Ни одной смерти не было зафиксировано только со 2 по 4 декабря, и с тех пор об умерших сообщают ежедневно.

За минувшие сутки умер еще один человек. Таким образом, общее число жертв коронавируса за весь период эпидемии достигло 2,5 тысяч.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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