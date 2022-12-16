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Пятница, 16 декабря 2022, 14:27 мск

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В Крыму парализовали работу судов

В Крыму на несколько часов парализовали работу судебной системы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня все суды республики получили сообщения о минировании.

«Работа была вновь приостановлена, сотрудников эвакуировали, поступившая информация подвергнута правоохранителями тщательной проверке на местах, – рассказали в управлении Судебного департамента РК. – Доступ на территорию и в здания судов был ограничен».

Помещения судов и прилегающие территории проверили спецбригады с собаками. Взрывных устройств нигде не нашли.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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