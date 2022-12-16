19 декабря закроют Крымский мост

В понедельник, 19 декабря, Крымский мост закроют на несколько часов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», движение автомобилей будет остановлено с 12:00 до 18:00 часов по местному времени. Причина – проведение технологических работ.
Автомобилистов просят не планировать поездки из Крыма в Краснодарский край и обратно.
Грузовому транспорту предлагается выбрать альтернативный маршрут через Мариуполь и Мелитополь.
Керчь, Олег Яковенко
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