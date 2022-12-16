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Пятница, 16 декабря 2022, 14:28 мск

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19 декабря закроют Крымский мост

В понедельник, 19 декабря, Крымский мост закроют на несколько часов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», движение автомобилей будет остановлено с 12:00 до 18:00 часов по местному времени. Причина – проведение технологических работ.

Автомобилистов просят не планировать поездки из Крыма в Краснодарский край и обратно.

Грузовому транспорту предлагается выбрать альтернативный маршрут через Мариуполь и Мелитополь.

Керчь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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