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Пятница, 16 декабря 2022, 17:36 мск

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Интернета не будет: Кличко приглашает киевлян посетить «пункты несокрушимости»

Фото: скрин официального видео Виталия Кличко

В Киеве в результате последних ракетных ударов по энергоструктуре возникли проблемы с теплоснабжением, связью, и может полнотью исчезнуть Интернет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Вместе с тем, он уверяет горожан, что пункты обогрева и выдачи воды продолжают работать.

«С целью оперативного управления городом развернуты оперативные штабы – общегородской, и в каждом районе города. Как действовать в условиях отсутствия коммуникаций, мы распространяем информацию по официальным каналам. Пункты обогрева работают, также работают все бюветы», – сказал Кличко.

Между тем, из-за дефицита энергетических мощностей остановил работу киевский метрополитен.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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