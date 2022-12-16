Интернета не будет: Кличко приглашает киевлян посетить «пункты несокрушимости»

В Киеве в результате последних ракетных ударов по энергоструктуре возникли проблемы с теплоснабжением, связью, и может полнотью исчезнуть Интернет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Вместе с тем, он уверяет горожан, что пункты обогрева и выдачи воды продолжают работать.

«С целью оперативного управления городом развернуты оперативные штабы – общегородской, и в каждом районе города. Как действовать в условиях отсутствия коммуникаций, мы распространяем информацию по официальным каналам. Пункты обогрева работают, также работают все бюветы», – сказал Кличко.

Между тем, из-за дефицита энергетических мощностей остановил работу киевский метрополитен.

Симферополь, Валентин Карамазов

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