Выведен из строя крупнейший частный производитель и распределитель электроэнергии на Украине

Принадлежащее олигарху Ринату Ахметову крупнейшее частное энергетическое предприятие Украины ДТЭК, во владении которого находятся десятки ТЭЦ, ТЭС, солнечные, ветровые электростанции и угольные шахты по всей стране, – отключилось от общей энергосистемы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в головном офисе компании в Киеве.

«Сегодня во время очередного массового обстрела было повреждено предприятие ДТЭК Энерго, которое уже неоднократно обтреливалось россиянами. Впоследствии атаки серьёзно повреждено оборудование. Из-за чего предприятие отключилоь от энергосистемы», – говорится в сообщении.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»