Выведен из строя крупнейший частный производитель и распределитель электроэнергии на Украине

Принадлежащее олигарху Ринату Ахметову крупнейшее частное энергетическое предприятие Украины ДТЭК, во владении которого находятся десятки ТЭЦ, ТЭС, солнечные, ветровые электростанции и угольные шахты по всей стране, – отключилось от общей энергосистемы.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в головном офисе компании в Киеве.
«Сегодня во время очередного массового обстрела было повреждено предприятие ДТЭК Энерго, которое уже неоднократно обтреливалось россиянами. Впоследствии атаки серьёзно повреждено оборудование. Из-за чего предприятие отключилоь от энергосистемы», – говорится в сообщении.
Симферополь, Валентин Карамазов
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