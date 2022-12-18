В Крыму стремительно холодает

Центральную и южную части Крыма окутал густой туман. Скорее всего, это связано с резким понижением температуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшую субботу температура воздуха на полуострове поднималась до +19. Это не характерно для первого зимнего месяца, но и не уникальный случай – в декабре бывало и теплее. Но уже ночью началось быстрое похолодание. Это и вызвало туманы.

Сегодня днем столбики термометров не поднимутся выше +12, а ночью температура понизится до -4. В понедельник днем на полуострове ожидается от -4 до +1.

Симферополь, Лиана Макоба

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