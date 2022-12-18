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Воскресенье, 18 декабря 2022, 20:45 мск

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Администрация Зеленского: ФИФА ничего не понимает в футболе

Всемирная федерация футбола расписалась в том, что «не понимает ценностное значение футбола как игры».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в официальном заявлении администрации украинского президента в ответ на запрет Владимиру Зеленскому выступить с антироссийской речью на большом экране стадиона перед финальным матчем Чемпионата мира в Катаре.

«ФИФА, отказавшись обнародовать обращение Зеленского, потеряла свое ценностное понимание футбола как игры, которая объединяет людей, а не поддерживает существующие разногласия», – сказано в обращении.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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