На Украине уже оправились от «калибровок» – обещают скорое восстановление электрогенерации

Для возобновления генерации на Украине понадобится 2-3 недели.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор крупнейшей частной энергокомпании ДТЭК Дмитрий Сахарук.

«В настоящее время энергосистема стабилизируется, генерация постепенно восстанавливается. Уже вышли на номинальную мощность почти все атомные энергоблоки», – сказал он.

Сахарук добавил, что полное восстановление энергосистемы возможно только после «победы Украины», а если говорить о скором восстановлении, то это в некоторых случаях «два-три дня, а в некоторых – недели или неделя».

Симферополь, Валентин Карамазов

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