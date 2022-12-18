«Окажутся под огнём – сами уедут» – Зеленский провозгласил «демократичную эвакуацию»

Украинские власти не планируют принудительно эвакуировать крупные города, это решение должны принимать сами граждане.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.
При этом он вновь озвучил свой же фейк о якобы убийстве мирных граждан российской армией.
«У нас рабства нет, у нас демократическое общество. Когда люди хотят уехать, они могут себе это позволить, и это нормально. Все разрушенные города на Донбассе пустые. Людей либо убила российская армия, либо люди уехали, правильно сделали. Они уехали, потому что там были постоянно под огнем», – рассуждает Зеленский.
Симферополь, Валентин Карамазов
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