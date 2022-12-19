Предложение Киссинджера неприемлемо для Зеленского – украинский политолог

На предложение авторитетного американского дипломата Генри Кисинджера о возвращении к ситуации до 24 февраля 2022 года не согласится не только Москва, но и Киев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Вадим Карасёв.

По словам эксперта, любое движение президента Зеленского в сторону компромисса за счёт отказа хотя бы от небольшой части территории Украины, чревато для него потерей власти.

«Вернуться на позиции 24 февраля, казалось бы, приемлемый результат для Зеленского. Вернуться на те границы, которые были не Зеленским потеряны, а потеряны были еще предыдущей властью. Но нынешняя украинская власть уже не согласится, потому что с точки зрения внутренней политики на Украине, которая нестабильна, и пока только якобы утихомирена войной и «внешним врагом», она может с новой силой вспыхнуть, внутренняя политика, с серьёзными вопросами для Зеленского. Зеленский не может пойти на это по политическим причинам», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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