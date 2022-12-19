В Севастополе в разы завысили стоимость «ковидного контракта»

В Севастополе завершено расследование в отношении бывшего первого заместителя директора Департамента здравоохранения.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, в 2020 году обвиняемый заключил 4 государственных контракта на приобретение комбинезонов и респираторов для медицинских организаций.

При этом он не проконтролировал выполнение процедуры определения рыночной стоимости товаров и заключил указанные договоры по завышенным ценам, – уточнили в ведомстве. – В результате бюджету Севастополя причинен ущерб свыше 20,8 млн рублей. Фактическая стоимость приобретенных средств индивидуальной защиты для медицинских работников составила всего 4,8 млн рублей».

В ходе следствия выяснилось, что этот же чиновник с октября 2019 года по март 2020 года вымогал у генерального директора коммерческой организации взятку в виде выполнения ремонта в принадлежащих ему апартаментах на сумму почти 670 тысяч рублей. И обещал взамен поспособствовать деятельности данной фирмы в учреждениях здравоохранения Севастополе, а также помочь заключить контракт с ГБУЗС «Медицинский информационно-аналитический центр» а на поставку поручней вдоль пешеходных дорожек в городском онкологическом диспансере имени Задорожного.

В ноябре 2021 года чиновника задержали сотрудники УСФБ России по Республике Крым и Севастополю.

В ходе следствия на два автомобиля, денежные средства и иное имущество мужчины наложен арест.

Прокурор города утвердил обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, совершенное с вымогательством, в крупном размере), ч. 1 и ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение ущерба в крупном и особо крупном размере).

Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Севастополь, Лиана Макоба

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