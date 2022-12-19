Аксенов рассказал, на какой срок крымчанам хватит воды

Наливные водохранилища и водохранилища естественного стока в Республике Крым заполнены на 100 %. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оставшиеся резервные емкости в водохранилищах предназначены для аккумуляции воды от выпадающих осадков и притока паводковых вод в зимне-весенний период. Они фактически заполнены на 76 % и 68 % соответственно.

«Так что даже без учета осадков крымчане обеспечены водой на полтора года», – считает Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

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