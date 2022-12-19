Севастопольца отправили в колонию за шпионаж в пользу Украины

Жителя Севастополя отправили в колонию строго режима за шпионаж в пользу Украины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре ФСБ РФ, мужчина по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2020-2021 годах собирал и передавал сведения о деятельности Черноморского флота, которые могли быть использованы против безопасности Российской Федерации.

Суд признал его виновным в государственной измене и приговорил к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Кроме того, осужденного оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Приговор вступил в силу.

Севастополь, Олег Яковенко

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