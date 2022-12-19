В Крыму начали закрывать школы

В Крыму начали закрывать на карантин школы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями учебный процесс приостановлен в школах в двух школах Раздольненского района, а также в 57 классах еще 27 школ в разных муниципалитетах республики.

Кроме того, по данным министерства образования РК, на карантин закрыты 27 групп в 13 дошкольных учреждениях.

Симферополь, Лиана Макоба

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