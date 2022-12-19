Чем лавки провинились? В Севастополе нашли новый способ борьбы с вандалами

В центре Севастополя разрисовали обзорную площадку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неизвестные граффитисты расписали стены лестницы, ведущей от центрального рынка до Крепостного переулка.

Сегодня все разрисованные стены закрасили серой краской. И для того, чтобы ситуация не повторялась, решили убрать скамейки с одной из промежуточных площадок.

«Вы спрашиваете: «А чем лавки провинились?» Конечно, ничем! Изначально они были там установлены для удобства пешеходов и наших пенсионеров! Но, к сожалению, время показало, что они стали местом притяжения хулиганов и вандалов!» – заявил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Чиновник отметил, что скамейки могут вернуть обратно, но только после установке на лестнице видеокамер. Правда, вопрос видеонаблюдения еще даже не обсуждался.

Севастополь, Лиана Макоба

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