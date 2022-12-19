На маршруте в Крым через ДНР у грузоперевозчиков возникли проблемы

Грузоперевозчики жалуются на проблемы, возникающие у них на альтернативном маршруте в Крым.

Как уже сообщал «Новый День», после теракта 8 октября Крымский мост закрыли для большегрузов. Социальные и скоропортящиеся грузы перевозят паромами, а остальные направляют в Крым и обратно через Мариуполь и Мелитополь. И вот на маршруте начали возникать проблемы.

Председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин обратился к главе Донецкой народной республики Денису Пушилину с просьбой урегулировать ситуацию, возникающую на маршруте в границах ДНР.

По словам Цуркина, сотрудники силовых структур в поселках Володарское (Никольское), Мангуш и других населенных пунктах по пути следования без особых причин задерживают грузовые автомобили.

«В частности, находят различные мелкие недочеты, а далее у водителей изымаются документы (документы на груз, технические паспорта, водительские удостоверения), это происходит без актов изъятия, а также иных процессуальных действий.

Таким образом автомобили задерживаются на незаконных основаниях», – заявляет Цуркин. И отмечает, что ряд грузовиков находятся в Володарском уже несколько дней.

«Все эти действия сотрудников силовых ведомств я расцениваю, как превышение должностных полномочий, дополнительно затрудняющих и без того сложную логистику на новых территориях и в Республике Крым. Стоит отметить, что подобные ситуации отмечаются только на территории ДНР», – подчеркивает глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК.

И выражает надежду на то, что Пушилин оперативно вмешается в ситуацию.

Симферополь, Олег Яковенко

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