В Бахчисарайском дворце эксгумируют останки немецких солдат

На территории Ханского дворца в Бахчисарае начали эксгумацию останков немецких солдат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 1941- 42 годах в дворцом парке похоронили около 300 солдат Вермахта. В 2008 году останки из 70 могил перезахоронили в другом месте. Теперь, во время реконструкции дворца, планируется переустройство садово-парковой зоны и понижение уровня площадки главного двора. В связи с этим возникла необходимость перенести немецкое кладбище в другое место.

По словам генерального директора Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Вадима Мартынюка, под останки выделен участок на кладбище возле села Гончарное, в 20 километрах от Севастополя.

Работы по эксгумации ведут представители Ассоциации международного мемориального сотрудничества «Военные мемориалы» и специалисты Службы перезахоронения в Юго-Западном регионе России немецкой гуманитарной общественной организации «Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями».

«Изымаются различные элементы, в частности жетоны, которые идентифицируют немецкого солдата, – цитирует Мартынюка РИА Новости Крым. – Работы осложнены погодными условиями. Но если все будет благополучно, завершить их планируется в течение 3-5 дней».

Бахчисарай, Лиана Макоба

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