В Севастополе зафиксирована первая смерть от свиного гриппа

В Севастополе зафиксирован первый летальный исход от гриппа А (H1) Swine.

Как сообщили РИА «Новый День» в территориальном управлении Роспотребнадзора, за минувшую неделю с симптомами ОРВИ за медицинской помощью обратились более 3 тысяч человек с такими симптомами. Почти половина заболевших – дети до 14 лет.

По сравнению с предыдущей семидневкой отмечается рост заболеваемости в целом на 10,7%. У дошкольников показатель увеличился на 9,8%, у школьников – на 17%, у взрослых – на 7,4%.

Выросло количество тяжелых случаев: процент госпитализации увеличился в 2 раза.

«Заболеваемость ОРВИ превысила недельный эпидемический порог по городу на 19,2%», – сообщают в ведомстве.

Что касается гриппа, то на сегодняшний день зафиксировано 54 случая. Из них 3 случая гриппа В, 2 случая – гриппа А (H3N2), 32 случая нетипированного грипп А и 17 случаев гриппа А (H1)Swine. Все заболевшие были непривиты.

Один заболевший (взрослый) скончался. Лабораторный анализ выявил у него штамм А (H1)Swine.

Севастополь, Лиана Макоба

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