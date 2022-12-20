Крымские транспортники попались на мошенничестве с субсидиями на перевозку льготников

Руководители транспортных компаний Симферополя попались на мошенничестве с бюджетными субсидиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Крыма, главы двух организаций с апреля 2017 года по апрель 2018 года предоставляли в администрацию Симферополя недостоверные сведения о количестве льготников, перевезенных на автобусных маршрутах.

В итоге из городского бюджета на счета компаний было необоснованно перечислено 8,5 млн рублей в качестве субсидии на возмещение недополученных доходов.

Эти деньги руководители организаций присвоили. Были возбуждены уголовные дела.

В ходе следствия предприниматели ущерб, причиненный бюджету, возместили. Однако уголовные дела закрывать не стали.

Прокуратура Крыма утвердила обвинительные заключения по ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и направила дела в Центральный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»