С праздничком: отели Крыма манипулируют новогодними ценами

Несмотря на по-прежнему закрытый аэропорт Симферополя, власти Крыма и представители турсферы надеются, что новогодние праздники привлекут на полуостров много народа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оценки сегодняшней ситуации противоречивы: одни заявляют, что крымские отели на приближающиеся праздники почти не бронируют, министерство курортов и туризма, сохраняя неизменный оптимизм, утверждает, что «некоторые отели забронированы на 70%».

Так же разница и информациям по ценам. Например, вице-президент Альянса турагентств (АТА) Алексан Мкртчян уверяет, что в крымских отелях можно найти номера на новогодние каникулы стоимостью в 2-3 тысячи рублей в сутки на двоих.

Проверив сайты ряда известных мест размещения, корреспонденты РИА «Новый День» таких цен не нашли, зато обнаружили интересные детали. Например, в Судаке – месте не очень популярном для зимнего отдыха даже в гостевых домах без отопления (температура в номерах регулируется кондиционером) стоимость отдыха в двухместных номерах начинается от 3,5 тысяч рублей в сутки.

В Ялте можно отдохнуть сравнительно дешево, но только до 29 декабря. Дальше цены взлетают в 2 – 3 раза и будут держаться на таком уровне до конца каникул.

Кто-то, подняв цены на все праздничные дни, устанавливает дополнительную наценку на 31 декабря и 1 января. Например, в одном из известных отелей самый дешевый двухместный номер до 29 декабря стоит 5 тысяч рублей, 30 декабря и со 2 по 8 января – 9 тысяч рублей, а в последний и первый дни года – 18 тысяч.

И судя по тому, что сейчас практически в любом отели доступны для бронирования все категории имеющихся номеров, большого спроса на крымский Новый год, не наблюдается. Исключение составляет Mriya Resort, где на период с 30 декабря по 2 января заказана половина номеров, а для желающих провести там все каникул в данный момент доступны только делюксы с двумя кроватями да одна из семейных вилл.

Симферополь, Лиана Макоба

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