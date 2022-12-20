Украинское командование ждёт прилёта «Кинжалов» из Белоруссии

Российские самолеты, в частности носители гиперзвуковых ракет «Кинжал», ежедневно поднимают в воздушном пространстве Белоруссии «для уточнения целей на Украине, по которым можно нанести удары».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев сразу после визита в Белоруссию президента РФ и главы российского Минобороны.

По его словам, «уровень военной угрозы со стороны Беларуси растет». Потенциала российских сил, находящихся там, «достаточно для создания угрозы Украине и проведения тактических действий».

«При этом мы внимательно следим за вооружением, которое перебрасывается из России, и делаем соответствующий анализ. Уровень военной угрозы растет, но мы принимаем адекватные меры. Кроме этого в Генштабе предусмотрено наращивание группировок в случае существенного роста сил с противоположной стороны», – сказал украинский военачальник.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»