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Вторник, 20 декабря 2022, 16:54 мск

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Украинский дипломат призывает закрыть въезд всем белорусам

Украина должна действовать синхронно с прибалтийскими странами, которые инициируют запрет въезда гражданам Белоруссии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский дипломат, экс-посол в США Валерий Чалый.

По его словам, «белорусы представляют опасность для Украины», потому что «они могут использоваться для диверсионных операций».

«Это должно было быть сделано еще вчера. Нужно запретить въезд в Украину гражданам Белоруссии. Можно это сделать синхронно с европейцами, сейчас Литва, Латвия, Эстония – в Литве инициатива прошла не продавать оружие белорусам и россиянам, и дальше они собираются запретить въезд белорусам. Я думаю, синхронно нужно принимать с нашими партнерами это решение», – приводит слова Чалого «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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