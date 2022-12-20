Обиделся: крымчанин с собственной свадьбы отправился в колонию строго режима

Житель Феодосии решил жениться, но вместо свадебного путешествия отправился в колонию строго режима.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 47-летний жених уговорил невесту не закатывать пир горой, а отпраздновать рождение семье скромно. Для торжества выбрали одно из кафе на улице Айвазовского. Однако сотрудники заведения не прониклись важностью момента.

По словам новоиспеченного главы ячейки общества, «работники прохлаждались: нагло пили кофе и обслуживать не хотели, – пишет telegram-канал Mash на волне. – Тогда он вышел, набрал полицию и анонимно сообщил: в заведении лежит подозрительная сумка (это так), а в ней бомба (это не так).

После задержания признался: не думал, что на вызов отреагируют. Ему дали три года строгого режима из-за отягчающих обстоятельств».

Феодосия, Олег Яковенко

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