«Без надежды на восстановление»: в Киеве 80% абонентов остаются без света

Лишь 20% потребителей в Киеве сейчас получают электроэнергию по графикам. Положение усугубляется тем, что восстановить разрушенную ракетными ударами инфраструктуру не представляется возможным.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко.

По его словам, возобновление частичной подачи электричества осуществляется не за счёт ремонта повреждённых объектов, а засчёт поиска обходных путей подачи тока из оставшихся целыми иточников генерации.

«Вся критическая инфраструктура запитана, но с другой стороны, если считать, то где-то приблизительно 20% киевлян имеют свет. Да, действительно, есть случаи, когда Правый берег, часть Левого берега нет света, может быть, по 15-17 часов. Вот такая сейчас ситуация», – сказал он.

«Каждый раз, как после обстрела у вас в доме появляется свет, это не означает, что всё было восстановлено. Это может означать, что какая-то часть восстановлена, энергетики придумали какую-то новую схему подачи электроэнергии, потому каждый обстрел увеличивает нагрузку на систему, и каждый раз всех таких альтернативных путей поставки становится всё меньше и меньше. Поэтому каждый новый обстрел, если проследить, даётся очень тяжело для системы», – приводит слова Коваленко «ПолитНавигатор».

Между тем, в Киевской области полностью без света остались Буча, Гостомель, Ирпень, сёла Горенка, Мощун, посёлки Немешаево и Бородянка. Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

Симферополь, Валентин Карамазов

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