Представлять Запорожье в Совете Федерации РФ будет бывший украинский патриот

Представлять Запорожье в Совете Федерации России будет бывший украинский чиновник, строивший из себя патриота Незалежной и сокрушавшийся о потере Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», врио губернатора региона Евгений Балицкий назначил сенатором от исполнительной власти Дмитрия Ворону. Свой выбор Балицкий объяснил тем, что Ворона родился в Донецке, а также имеет большой управленческий и политический опыт.

Действительно, профессиональному росту Вороны в свое время мог позавидовать любой карьерист.

В 2006 году, когда Виктор Янукович снова стал премьер-министром Украины, 26-летнего Ворону назначили заместителем министра охраны окружающей природной среды. И уже в следующем году наградили Почетной грамотой кабинета министров Украины за весомый личный вклад в обеспечение развития природоохранной деятельности и сохранения окружающей природной среды, многолетний (!) добросовестный труд и высокий профессионализм.

В марте 2010 года Ворона перебрался на должность заместителя министра внутренних дел Украины и за 9 месяцев на этом месте получил 8 наград МВД, включая «За преданность службе» I степени.

В декабре 2010 года Ворона – уже председатель Государственной миграционной службы Украины, через 4 месяца – снова заместитель главы МВД, получил очередную награду и уже в марте 2012 года перебрался в замы министра юстиции Украины, практически сразу же удостоившись грамоты министерства за весомый личный вклад в реализацию государственной правовой политики Украины.

Но и на этом месте продержался недолго: через полгода Ворона возглавил украинскую делегацию в Group of States against corruption.

В январе 2013 года 32-летнего Ворону за многолетний добросовестный труд, а также «личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие украинского государства и весомые трудовые достижения» наградили орденом «За заслуги» III степени.

В 2013 году у него уже новое место работы – председатель Государственной регистрационной службы Украины.

А в 2014 году карьера столь уважаемого и эффективного чиновника внезапно закончилась.

Сначала Ворона попытался заниматься адвокатской практикой. Видимо, не задалось. И в 2015 году он основал Благотворительный фонд «Православное наследство Украины на Святой Горе Афон», цель которого – «изучение вклада славянских народов в общую казну Афона и православного мира».

Не забывал Ворона демонстрировать и свою преданность Украине. В 2016 году в соцсетях он писал: «К сожалению, сегодня наша родина переживает не лучшие времена. Боевые действия на востоке, потеря целостности, экономическая и правовая нестабильность – все это забирает у нас силы. Но я верю, что в счастливое будущее нашей страны. От всей души поздравляю с 25-летием независимости нашего государства».

Через год с пафосом поздравлял всех с днем конституции Украины: «Основной закон державы закрепляет независимость страны, в которой жизнь, здоровье и безопасность человека, его честь и достоинство есть высшая социальная ценность. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы эти принципы были не пустыми словами, а действительно весомыми основами нашей государственности».

А еще через пару лет надеяться на светлое будущее Украины Ворона, похоже, перестал и получил российское гражданство (не исключено, что по упрощенной схеме, – как житель Донбасса). После этого он стал советником главы Крыма Сергея Аксенова и начал курировать проект игорной зоны в Ялте.

А в октябре 2020 года возглавил Корпорацию развития Крыма. Тогда крымчане заключали пари, как долго Ворона продержится на этом месте. Не просидел и полутора лет: уже в феврале 2022 года он покинул корпорацию, снова став советником Аксенова.

И теперь будет представлять Запорожье в верхней палате российского парламента.

Москва, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»