В России можно будет получить срок за карты без Крыма и других территорий

Госдума приняли в первом чтении законопроекты, предусматривающие наказание за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поправки будут внесены в статью 20.29 «Производство и распространение экстремистских материалов» Кодекса об административных правонарушениях.

За распространение карт, на которых, к примеру, Крым не обозначен российской территорией, и иной подобной продукции предлагается ввести штрафы для физических лиц в размере 1 – 3 тысячи рублей либо арест до 15 суток. Должностных лиц собираются штрафовать на сумму от 2 до 5 тысяч рублей, юридических лиц – от 100 тысяч до 1 миллиона.

Кроме того, парламентарии «Особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию, как было с детскими фотообоями, продававшимися в одной из популярных торговых сетей, где Крым был обозначен как часть Украины. Очевидно, что это часть гибридной войны, развязанной Западом против России. И распространение подобных материалов, нарушающих российское законодательство, должно пресекаться», – отмечает пресс-служба парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Кроме того, картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России приравниваются к экстремистским материалам – соответствующие поправки вносятся в статью 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности». В итоге, за распространение таких материалов можно будет лишиться свободы на срок до 4 лет.

Авторы законопроекта обосновали свою инициативу активным распространением карт и других документов, оспаривающих территориальную принадлежность Крыма, Курильских островов, а такэе других регионов России.

Москва, Олег Яковенко

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