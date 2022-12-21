Количество бытового мусора в Крыму удваивается каждые 5 лет

В Крыму необходимо с особым вниманием относиться к проблеме переработки отходов. Об этом заявила заведующая кафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии Крымского федерального университета Татьяна Бобра.

Как сообщили РИА «Новый День» в КФУ имени Вернадского, объемы образующихся в республике твердых коммунальных отходов каждый год увеличиваются почти на 15%. Иными словами, объем образующегося мусора удваивается каждые 5 лет. При этом переработке подвергается всего 1%, а остальные 99% отходов складируются на открытых полигонах ТКО. Каждый из полигонов имеет проектную мощность и срок эксплуатации, по истечению которого должен быть рекультивирован.

«С недавних пор ни один из проектов строительства нового полигона ТКО не утверждается, если в нем не содержится проект рекультивации после его закрытия. Однако довольно часто ТКО становятся источниками негативного воздействия на окружающую природную среду, – отмечает Бобра. – Это и разнос мусора ветром, неприятный запах, выделение, самовозгорание «свалочного газа» и загрязнение атмосферного воздуха вредными продуктами горения».

Для предотвращения этого, по словам специалиста, существуют технологические решения, которые успешно используются в других странах. Например, применение биогазовых установок, позволяющих из «тела» полигона выводить газ и использовать его на бытовые нужды.

Но необходима и помощь жителей: сортировать мусор, уходить от использования пластика, разовой посуды, полиэтиленовых пакетов.

«Чтобы решить «мусорную» проблему, правительство выделило порядка восьми миллиардов рублей на строительство трех экотехнопарков в Крыму с полным циклом обращения отходов, включая сортировку, переработку и утилизацию. Они будут располагаться в Белогорском, Саксом и Ленинском районах. Из них наиболее крупный – Белогорский экотехнопарк, рассчитанный на обработку до 500 тысяч тонн ТКО в год. Введение в эксплуатацию экотехнопарков позволит сократить количество открытых полигонов с 8 до 2», – пояснила Татьяна Бобра.

Она считает, что Крым больше не может позволить себе расточительно относиться к территориальному ресурсу полуострова, занимая все новые площади для размещения открытых полигонов и складирования отходов.

Полуостров имеет рекреационную, курортно-оздоровительную и сельскохозяйственную специализацию, поэтому чистота и качество окружающей природы должны стать конкурентным преимуществом региона.

Симферополь, Лиана Макоба

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