В Крыму и Севастополе только 7 процентов семей могут позволить себе новый автомобиль

Крым и Севастополь оказались внизу рейтинга российских регионов по доступности нового автомобиля. Исследование* проводило РИА «Рейтинг».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последний год доступность автомобилей в России существенно снизилась. Авторы исследования связывают это, в первую очередь, с ростом цены машины почти на 30%.

Сегодня для большого количества семей в значительной части регионов России приобретение нового даже недорогого в текущих реалиях автомобиля (900 тысяч рублей) без значительных сбережений является трудно реализуемой задачей.

Только 13 субъектов РФ могут похвастаться тем, что новый индивидуальный транспорт доступен более 30% их жителей. Крым и Севастополь к ним не относятся.

Так, в Севастополе всего 7,7% семей могут позволить себе купить в кредит и содержать относительно дешевый автомобиль (стоимостью от 900 тысяч рублей). Машины среднего ценового сегмента ( от 2,5 миллиона рублей) доступны только до 1,5% горожан, а премиум-класса (от 10 млн рублей) – всего для 0,05%.

В Крыму приобрести люксовый автомобиль может несколько больше семей – 0,06%. Зато способных купить дешевую и «среднюю» машину меньше – 6,9% и 1,3% соответственно.

По показателям доступности нового авто Севастополь находится на 66 из 85 мест, Крым – на 74.

*Индикатором является доля семей, имеющих возможность гасить ежемесячный кредитный платеж при приобретении нового автомобиля, тратить деньги на его надлежащее полное содержание и при этом не отказывать себе в повседневных расходах. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе.

Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от стоимости машины и сроке кредита 3 года. Помимо кредита учитывались и другие расходы, связанные с пользованием автомобилем: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других. Расчет осуществлялся на основе данных за 2022 и 2021 годы.

Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплату НДФЛ и скорректированы в соответствии с региональным прожиточным минимумом на каждого члена семьи.

Согласно модели предполагалось, что 50% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идет на содержание автомобиля и выплаты по кредиту, а вторая половина семейного бюджета – на прочие расходы. Анализ проведен независимо для девяти типов состава семьи. Результирующая доля определена как средневзвешенное значение из этих девяти типов. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу.

Зарплаты, стоимость страхования, стоимость бензина, расходы на содержание автомобиля и прочие параметры учитывались для каждого региона в отдельности.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»