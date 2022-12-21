Количество нераспроданных квартир в Крыму выросло в 3,5 раза

Количество нераспроданных квартир в Крыму в текущем году выросло в 3,5 раза. Об этом пишет telegram-канал «Мир новостроек», проанализировавший данные по экспозиции на 15 января, 15 июня и 15 декабря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в середине января в Крыму и Севастополе на продажу было выставлено 2 тысячи 456 квартир и апартаментов.

Через полгода их число фактически удвоилось – 4тысячи 857.

А 15 декабря в экспозиции находились уже 8 тысяч 395 квартир и апартаментов.

Авторы исследования отмечают, что стоит учитывать и ввод нового жилья, однако поглощение у рынка заметно снизилось.

Симферополь, Лиана Макоба

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