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NewDayNews.ru

Среда, 21 декабря 2022, 17:54 мск

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На Западной Украине уплыл в канализацию схрон с крупной суммой в евро и фунтах стерлингов

Фото: администрация города Лановцы

В Лановцах Тернопольской области Украины неизвестные по недосмотру забили канализацию купюрами евро и английских фунтов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», видео разместил городской голова Роман Казновецкий и подтвердил, что деньги были настоящими.

«Работники коммунального предприятия нашли обгоревшие купюры. Деньги настоящие. Это в основном евро и фунты. По словам работников, было найдено до 700 евро только сотками, сколько их убежало в канализацию, пока неизвестно. Коммунальщики вытащили только те, которые забили канализационные стоки», – сообщил Казновецкий.

Комментаторы шутят, что это «наверняка кто-то взятку жёг».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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