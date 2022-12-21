Рынок недвижимости Крыма показал рекордное падение

Рынок недвижимости Крыма показал в 2022 году рекордное падение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Симферополе спрос на новые квартиры упал почти на 59%. В Севастополе, Судаке и восточной части полуострова – на 76%. Это самое большое снижение с 2009 года.

При этом цены выросли в среднем на 20% – 25%.

Застройщики объясняют ценовую ситуацию своими обязательствами перед банками, которые, несмотря на сложную экономическую ситуацию, никаких поблажек не делают.

Сфера жилищного строительства начала переориентироваться: если до 2022 года в приоритете были жилые комплексы класса «комфорт» и выше, то теперь на первый план выходит эконом-сегмент, отмечает РИА Новости Крым со ссылкой на застройщиков.

Эксперты подчеркивают: рассчитывать, что квартиры подешевеют из-за низкого спроса, не приходится. В силу объективных причин, таких как обязательства по кредитам, стоимость стройматериалов, энергоресурсов, логистики, увеличения зарплат сотрудников и других составляющих, девелоперы будут вынуждены удерживать цены не ниже определенного уровня.

Симферополь, Лиана Макоба

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