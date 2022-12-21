Украинских олигархов вызывают на допросы и готовят к отправке на фронт

Украинским олигархам «в случае необходимости» придется взять в руки оружие и отправиться в окопы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

«Украинские олигархи сейчас находятся под повышенным вниманием СБУ. Отдельные из них сейчас ходят на допросы. А в случае необходимости им тоже придется брать в руки оружие и становиться в окопе бок о бок. Ведь они такие же граждане, как и все. Кроме святого права защищать землю, это святая обязанность каждого мужчины», – сказал он.

Напомним, согласно подписанному Зеленским «Закону об олигархах», под понятие «олигарх» подпадает любой неугодный власти украинский бизнесмен и существенно ограничивается в правах. «Послушных» бизнесменов, в независимости от количества у них денег и активов, в «олигархи» не записывают.

Симферополь, Валентин Карамазов

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