В акваторию Азовском море вылилось несколько тонн мазута

В акваторию Таманского залива в Азовском море вылилось несколько тонн мазута.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером возле станицы Тамань в Краснодарском крае.

По данным регионального управления МЧС, загрязнение береговой части и акватории произошло при перекачке мазута с берега в бункеровщик. Объем разлитого вещества оценивается в 3 тонны.

Выехавшие на место специалисты установили на поверхности воды конструкции, позволяющие локализовать разлив нефтепродуктов. Заявляется, что угрозы распространения загрязнения нет.

Ликвидация последствий разлива продолжается.

Тамань, Лиана Макоба

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