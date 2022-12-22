В акваторию Азовском море вылилось несколько тонн мазута

В акваторию Таманского залива в Азовском море вылилось несколько тонн мазута.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером возле станицы Тамань в Краснодарском крае.
По данным регионального управления МЧС, загрязнение береговой части и акватории произошло при перекачке мазута с берега в бункеровщик. Объем разлитого вещества оценивается в 3 тонны.
Выехавшие на место специалисты установили на поверхности воды конструкции, позволяющие локализовать разлив нефтепродуктов. Заявляется, что угрозы распространения загрязнения нет.
Ликвидация последствий разлива продолжается.
Тамань, Лиана Макоба
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