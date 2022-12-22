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Четверг, 22 декабря 2022, 10:34 мск

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Минтранс прокомментировал сообщения о закрытие Крымского моста в новогодние праздники

Крымский мост закрывать в новогодние праздники не планируется. Об этом заявил первый замминистра транспорта РК Николай Лукашенко.

Как уже сообщал «Новый День», путепровод периодически закрывают на несколько часов в связи с восстановительными работами. Так, накануне движение ограничивали с 12:00 до 18:00. Но на целый день и тем более на несколько дней мост не перекрывают.

«Начала поступать информация от недоброжелателей, что с 27 декабря по какое-то там января будет закрыт Крымский мост для всех видов транспорта. Никаких перекрытий долгосрочных мостового сооружения не планируется», – сообщил Лукашенко.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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