В Крыму продлен режим высокого уровня террористической угрозы

В Крыму продлен режим высокого уровня террористической опасности. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», «желтый режим» был введен в республике 11 апреля текущего года и с тех пор постоянно продлевается. Действующий срок истекает сегодня в 20:00.
«Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 22 декабря 2022 года до 20:00 6 января 2023 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать:
• на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов;
• на объектах министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.
«Ситуация в регионе полностью контролируется органами исполнительной власти и местного самоуправления. Силовые структуры и правоохранительные органы обеспечивают безопасность Республики Крым, ее жителей и гостей в полном объеме», – заявил Аксенов.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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