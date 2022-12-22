В Крыму удвоилось число классов, закрытых на карантин

В Крыму растет число школьников, заболевших ОРВИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве образования РК, на карантин закрыты Кумовская, Серебрянская и Славянская общеобразовательные школы в Раздольненском районе. Кроме того, учебный процесс приостановлен 102 классах 53 школ Алушты, Армянска, Джанкоя, Евпатории, Керчи, Саки, Симферополя, Феодосии, Ялты, Белогорского, Кировского, Красногвардейского, Нижнегорского, Первомайского, Сакского, Симферопольского, Черноморского районов.

Отметим, что с понедельника число закрытых классов выросло почти в 2 раза.

С дошкольникам ситуация несколько улучшилась: если на прошлой неделе было закрыто 27 групп, то сейчас – 18.

Симферополь, Лиана Макоба

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