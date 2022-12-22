Климат в Крыму становится жестче

В Крыму становится жестче климат, и в 2023 году эта тенденция сохранится. Об этом этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил доцент кафедры туризма факультета географии КФУ Игорь Вахрушев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму выделяют три основных климатических района: степной, горный и южнобережный. В степной части полуострова климат континентальный, умеренно теплый. Предгорье и горы –это район лесостепи. Здесь континентальность резко снижается, особенно с высотой. Южное и юго-восточное побережья отличаются значительно более мягким климатом, имеющим черты средиземноморского.

Однако в последнее время климат стал меняться. Это выражается в резких перепадах температуры, как в пределах нескольких дней, так в одних суток. Например, в минувшую субботу температура воздуха на полуострове поднималась до +19, а в ночь на вторник понизилась до -4. Растет обильность осадков, растягиваются засушливые периоды.

Доцент кафедры туризма факультета географии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев считает, что все дело в глобальном потеплении. По его словам, в ближайшее время средняя температура превысит «допромышленный уровень» уже на 1,2 – 1,3 градуса.

«Климат становится резче, – отмечает Вахрушев. – Средняя температура достигается не плавными изменениями, а резкими перепадами». И в следующем году, прогнозирует специалист, температурные скачки будут заметнее, а весь год ожидается более жарким, чем завершающийся.

Симферополь, Лиана Макоба

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