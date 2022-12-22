В Крыму и Севастополе подешевели частные дома

Крым и Севастополь вошли в пятерку регионов России, где в этом году подешевели частные дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом по стране наблюдается другая тенденция: спрос на индивидуальное жилье возрос и потянул за собой цены. Так, в Магаданской области дома подорожали почти на 46%, в Карачаево-Черкесии – 42%, в Приморском крае – на 40,5%.

Снижение цены отмечается всего в 5 регионах: Краснодарском крае (минус 13,9%), Крыму (минус 9,9%), Московской области (минус 6,2%), Севастополе (минус 0,3%) и Калининградской области (минус 0,2%), пишет РИА Недвижимость со ссылкой на анализ портала «Мир квартир».

Добавим, что по итогам ноября Севастополь стал лидером по падению средней стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке – минус 4,24%.

Симферополь, Лиана Макоба

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