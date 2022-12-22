«Отрицал Бучу» – СБУ объявила подозреваемым в преступлении римско-католического священника

СБУ сообщила об уголовном подозрении римско-католическому священнику, отрицавшему фейки о «геноциде в Буче».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

«Настоятель прихода Киевско-Житомирской епархии Римско-Католической церкви призывал не доверять официальной информации украинских государственных учреждений и массмедиа о совершенных агрессором военных преступлениях. А наоборот – агитировал слушать только его из-за того, что он якобы был в Киевской области во время временной оккупации части региона», – отчитались в украинской спецслужбе.

Священника обвиняют в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 436-2 УК Украины («оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников»).

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»