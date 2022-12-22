«Будем воевать в полной темноте» – украинский энергетик раскритиковал визит Зеленского в Вашингтон

Президент Владимир Зеленский уехал в Вашингтон к Джо Байдену просить побольше оружия, но в итоговых документах практически ничего не говорится о помощи в восстановлении разрушенной тепло- и электро-генерации Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил аналитик украинского Института стратегических исследований, эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

«Президент Зеленский уехал в США в день энергетика. Символически? Наверное, да. Жаль, что энергетические вопросы заняли существенно меньше строчек в списке ожидаемой помощи. Не было и других не менее важных вопросов. К примеру, о списании долгов. Наверное, после войны это будет ключевой фактор (долги, их структура, сроки погашения) для восстановления экономики и инфраструктуры», – сокрушается эксперт.

Он добавил, что власти не помогают энергетикам.

«Выделяют небольшие деньги на нужды «генераторы, горючее, ремонт, услуги», на прифронтовые области. Но это всё – минимум. Заморожен вопрос возможного финансирования закупки газа до 2 млрд. кубов. Но этот вопрос висит в воздухе, а вернее всё будет зависеть от российского транзита газа. Будет ли он, не будет ли его... Даже не стоит вопроса, что будет дальше – какова программа восстановления подстанций и сетей, ТЭС и ТЭЦ, кто будет финансировать и в каком объеме. И будет ли всё это», – приводит слова Корольчука «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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