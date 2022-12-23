В Севастополе выявили махинации с жилищными сертификатами для херсонских переселенцев

В Севастополе выявили махинации с жилищными сертификатами для переселенцев из Херсонской области. Об этом сообщил директор департамента капитального строительства Игорь Ахмедов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос обсуждался на пленарном заседании городского Законодательного собрания.

Депутаты отметили, что высок риск злоупотреблений, так как процедура получения сертификата упрощена, а предыдущий опыт показывает, что «в прошлые годы украинские документы в том же Херсоне штамповали вполне успешно».

Ахмедов признал, что случаи мошенничества при подаче документов на получение жилищных сертификатов для жителей Херсона и Херсонской области уже зафиксированы, сейчас ими занимается полиция.

Напомним, чтобы получить жилищный сертификат необходимо предоставить представить документы, удостоверяющие личность, подтверждающие проживание в определенных пунктах Херсонской области, а также справки, определяющие состава семьи. При этом документы даже не требуется заверять у нотариуса.

На сегодняшний день поступило уже более 2 тысяч 300 заявлений на получение жилищных сертификатов. 252 уже одобрено. Сумма определяется из количества человек в семье, норматив обеспечения жилплощадью и стоимости жилья – 83,4 тысячи рублей за квадратный метр. Ранее сообщалось, что одинокий получатель сертификата может рассчитывать на сумму чуть более 2,7 миллиона рублей. Если в семье два человека, речь может идти 3,5 миллиона рублей, если трое – 4,5 миллиона рублей.

Между тем, в декабре средняя стоимость жилого «квадрата» в Севастополе составляет 153 тысячи рублей. Однокомнатную квартиру площадью около 40 метров можно приобрести примерно за 6 млн рублей, двухкомнатную – за 8 млн, трехкомнатную – за 10 млн.

Севастополь, Олег Яковенко

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