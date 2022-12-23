В Крыму вынесли приговор бывшему командиру ППС, покрывавшему ограбивших уральца подчиненных

В Крыму вынесли приговор бывшему командиру патрульно-постовой службы Алушты, получившему взятку от своих подчиненных за сокрытие преступления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в апреле текущего года житель Магнитогорска приехал в Алушту в надежде присмотреть себе жилье на Южном берегу Крыма. С собой у него было 13 тыс 200 долларов. Опасаясь кражи, деньги он везед носил с собой. Но однажды «попал в прицел» трех сотрудников патрульно-постовой службы. Они попросили мужчину предъявить документы. Слово за слово – разгорелся спор. И, не долго думая, ппс-ники затолкали оппонента в личный автомобиль одного из них. А когда обнаружили, что у южноуральца с собой в переводе на отечественную валюту более 1 млн рублей, увезли его в лес и избили. А деньги оставили себе.

Они понимали, что пострадавший обратиться в полицию, поэтому дали своему командиру взятку в размере 100 тысяч рублей за сокрытие преступления.

Командир не подвел: магнитогорец долго добивался возбуждения уголовного дела. Наконец, ему это удалось.

Начальника сержантов-беспредельщиков признали виновным в получении взятки за незаконные действия и бездействие и приговорили к 3 годам колонии, а также лишили возможности работать в органах внутренних дел в течение 5 лет после исполнения наказания.

Следствие в отношении его подчиненных еще продолжается.

Алушта, Олег Яковенко

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