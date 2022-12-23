Запрет на полеты в 11 российских аэропортов продлили в 50-ый раз

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен в 50-ый раз.

Как сообщили РИА «Новый День» в Росавиации, воздушное сообщение с аэропортами Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты будет закрыто до 03:45 по московскому времени 2 января 2023 года.

Напомним, ограничения были введены 24 февраля. И с тех пор постоянно продлевается.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

«Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», – рекомендуют в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

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