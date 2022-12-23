В Крыму со второго раза осудили мужчину за насилие над малолетней

В Крыму вынесли приговор мужчине за насилие над малолетней падчерицей. Это была вторая попытка отправить его за решетку – первый раз отчима оправдали.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Крыма, обжаловавшей вердикт, в суде установлено, что в период с 2019 по 2021 год подсудимый неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении маленькой дочери своей жены.

Верховный суд Крыма признал его виновным в действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч.ч. 4, 5 ст. 132 УК РФ) и в покушении на изнасилование (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ).

Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Симферополь, Лиана Макоба

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