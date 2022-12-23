В Крыму ожидаются ливни и резкое похолодание – объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 25 декабря и ночью 26 декабря в Крыму ожидаются дожди: в южных, восточных районах и в горах – сильные. Ветер изменит направление с юго-западного на северо-западный и усилится до 15-20 метров в секунду.
Днем 25 декабря воздух прогреется до +10 градусов Цельсия, но к вечеру похолодает до 0. В понедельник, 26 декабря, будет не выше +5. А в ночь на вторник возможны заморозки до -2.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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