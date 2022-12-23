Медики рассказали об осложнениях гриппа-2022

В Крыму складывается напряженная ситуация с гриппом. Об этом заявил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

Как уже сообщал «Новый День», заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в РК растет: за неделю прирост составил почти 16%. 70% идентифицированных случаев – это грипп. Наиболее часто выявляется штамм А (H1N1)2009.

«Грипп очень тяжелый: температура держится по 3-4 дня, протекает сложно и, как и коронавирус, «‎бьет»‎ по легким», – говорит Олефиренко.

По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава РК Татьяны Одинец, грипп этого сезона отличается развитием интоксикационного синдрома, протекает тяжело, но быстро проходит.

Симферополь, Лиана Макоба

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