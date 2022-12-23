Премьер Италии призвала граждан отключить электроприборы, чтобы ощутить «свободу и любовь к стране»

Украинцы, сидя днями без света, испытывают особую любовь к своей стране в такие моменты. Итальянцы должны проникнуться подобными чувствами, хотя бы на один час в день.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением к гражданам обратилась премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Она предложила своеобразный флешмоб: ежедневно на час выключать свет, чтобы «понять, как живется украинцам».

«Во всех культурах – это момент победы света над тьмой, но вместо этого Украина почти все дни живет без электричества. Чтобы понять, что чувствуют украинцы, я бы попросила всех итальянцев отключать на один час в день всю энергию, которая у них есть, чтобы понять, что значит, когда люди защищают свободу и любовь к стране», – сказала Мелони.

Премьера уже успели обвинить в лицемерии и спекуляциях на чувствах граждан в стремлении заставить их экономить электроэнергию в охваченной энергетическим кризисом Италии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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