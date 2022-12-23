Производство товаров и услуг на Украине упало на 70%

Падение реального производства на Украине в последнем квартале составляет в среднем 70%.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью РБК-Украина заявил замглавы администрации президента Украины Ростислав Шурма.

«В некоторых случаях 80-90%, в некоторых – 50%. В зависимости от ситуации в конкретном регионе и схемы подключения того или иного предприятия, в зависимости от его критичности для экономики», – сказал он.

Шурма менее оптимистичен и в оценке уровня падения экономики, чем премьер-министр Денис Шмыгаль, говоривший о 50%. Прогноз ухудшился из-за ударов по энергетике, которые привели к сокращению промышленного производства.

«Моя личная позиция, что цифры будут гораздо хуже, чем были ожидания в предыдущем квартале. Насколько именно, думаю, не стоит сейчас играть в догадки – будет это плюсом – 3, 5 или 7 процентных пункта», – заключил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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