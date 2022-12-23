Украина ведёт переговоры о строительстве 50 подземных военных заводов

Украинские власти привлекли специалистов, которые вместе с западными партнёрами изучают возможность строительства в стране 50 подземных заводов для производства ударных дронов и другого вооружения. Это позволит «обезопасить производство от воздушных ударов».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве рассказал экс-министр по вопросам «временно оккупированных территорий», а ныне председатель Центра совета исследований безопасности Вадим Черныш.

Часть производств предполагается разместить на Западе.

«Один из экспертов сказал, что Украина построит не менее 50 подземных высокотехнологичных заводов. Подземных, чтобы их не разрушали. Тогда по примеру предыдущих таких масштабных войн, когда можно было бы собственное производство разместить так, чтобы оно не было разрушено», – сказал он.

«Другое предложение от экспертов, которое обсуждалось – это размещение производства по украинским чертежам, по украинским патентам совместно на территории стран НАТО или ЕС. Такая идея тоже разрабатывалась, то есть кооперация по высоким технологиям в военной сфере или сфере производства двойного назначения. Говорили, что это и будет залогом жизни с таким мощным и агрессивным соседом Россией, географически мы никуда от него не денемся, будет залогом безопасности высокооснащенная украинская армия», – приводит слова Черныша «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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