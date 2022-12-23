«Он нас пугает»: западная элита не рада, что раскрутила Зеленского

Политичекие элиты западных стран попали в зависимость от публичного мнения украинского президента, которого они сами раскрутили и возвели на информационный олимп.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Руслан Бортник.

Тем не менее, сетует Бортник, политическое влияние Украины пока никак положительно не сказывается на её возможностях.

«С одной стороны, мы от них очень сильно зависим. С другой стороны, в силу того, что ради борьбы с Россией образ и авторитет украинского президента Зеленского был раскручен максимально и стал глобален, они – Европа и США – в значительной мере зависят и от позиции Зеленского», – отметил эксперт.

«Если Зеленский начинает на международной арене кого-то критиковать, у того ухудшается положение внутри страны. Это касается Германии – сколько примеров, касается Франции, касается США. Получается круг замкнутый – мы зависим от них финансово и в военном плане, а они – от нас, имеются в виду элиты политические… Мы сегодня имеем влияние на порядки выше наших возможностей», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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